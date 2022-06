Neue Operation in Rainbow Six: Siege an den Start gegangen XBU TNT2808 am Do, 16.06.2022, 11:45 Uhr

Operation Vector Glare ist gestartet - und damit die zweite Season des nunmehr siebten Jahres von Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Neben einer neuen Map und anderen Inhalten, sticht vor allem Sens, ein neuer Operator aus Belgien, hervor.

Operation Vector Glare stellt mit Sens Taktik in den Vordergrund: Das R.O.U-Projektorsystem-Gerät setzt ein Rad ein, das sich in einer geraden Linie bewegt, um kleine Projektoren zu hinterlassen, die sich nach einer bestimmten Zeit selbst zerstören. Die Projektoren erschaffen eine Wand aus Licht, welche die Sicht der Spielenden blockiert, was Sens überaus vielseitig macht. Das Kit von Sens bringt eine neue Waffe, die POF-9, oder die 417 als Primärwaffe, dazu entweder die SDP 9MM oder die GONNE-6 als Sekundärwaffe mit sich.

​Neben Sens beinhalten die weiteren Neuerungen:

Close Quarter, eine exklusive Karte für den Team Deathmatch-Modus

Phase 1 des Reputationssystems, mit Reverse-Friendly-Fire, Match-Abbruch-Systemneuerungen und Privatsphäre-Modus

Zwei Onboarding-Tools: Schießstand, ein Raum zum üben, trainieren, experimentieren and Operator-Anleitungen, welches die Spielenden über jeden Operator informiert und Strategien bieten

Einen dritten Platz für Sekundärwaffen für einige Operator

Eine Option die Intensität der Bildschirmerschütterung anzupassen

Keine Quarantäne der Operator für den ESport

Zudem wird das Squad-Up-Reactivation-Programm in Operation Vector Glare eingeführt: Spielende werden bis zu vier ehemalige Teammitglieder einladen können, welche noch nicht während Year 7 gespielt haben. Nachdem fünf gemeinsamen Spielen, in einem beliebigen PvP-Modus, werden alle Spielenden große Belohnungen erhalten. Einladende Spieler:innen erhalten Belohnungen für jeden ihrer vier Freunde, die das Programm absolvieren: zu den Belohnungen gehören zum Beispiel Year 6 Operator, ein neues exotischen Waffen-Design oder andere Ersatzbelohnungen wie Battle Pass-Punkte, falls sie diese Operator bereits besitzen. Alle eingeladenen Spieler:innen werden nach fünf gespielten Matches einen Year 4 oder Year 5 Operator oder andere Ersatzbelohnungen freischalten.

​Außerdem gibt es ein neues Lizenz-Tool wodurch Veranstalter:innen von Community-Turnieren selbst eine Lizenz beantragen können. Dadurch wird der bisherige Vorgang vereinfacht und automatisiert, damit möchte Ubisoft der Community beim Wachsen helfen.

Rainbow Six Siege ist jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X|S, Windows PC, einschließlich Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst, Amazon Luna und Stadia erhältlich.

Quelle: Ubisoft