Neue Karte für Hunt: Showdown schon im August am Di, 20.07.2021, 17:45 Uhr

Ok, wenn ihr auf dem PC spielt könnt ihr schon heute die neue Karte DeSalle in Hunt: Showdown ausprobieren. Auf der Xbox One müssen wir uns hingegen bis Anfang August gedulden, dann erwartet uns aber ein neues Setting und 16 neue Gebiete zum Erkunden.

DeSalle soll sich von den anderen Karten abheben und bietet eine vertikale Ausrichtung des Gameplays - auch mehr Routen führen hier zu den Gebieten, neue Gameplay-Ansätze soll es so ebenfalls geben.

Upper DeSalle und Lower DeSalle stellen die Hautgebiete der Karte dar. Sie sind miteinander verflochten, um echtes Wildwest-Feeling aufkommen zu lassen. Auch ein Saloon ist dabei, durch dessen Schwingtüren ihr stürmen könnt. Neben Städten warten ein Herrenhaus, ein Steinbruch und ein Gefängnis, neben weiteren Schauplätzen, auf euch.

Auch Easter Eggs sind auf der Karte versteckt - ob ihr alle finden könnt? Für den ersten Einblick schaut euch doch mal den Trailer an:

Quelle: Koch Media