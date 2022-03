Neues Live-Event für Hunt: Showdown gestartet

Eine neue Gefahr erhebt sich im Bayou von Hunt: Showdown. Gestern startete das neueste Live-Event des PvPvE-Shooters von Crytek. 21 Tage lang, bis zum 14. April können Spieler in „Traitor‘s Moon: The Dark is Rising” Belohnungen absahnen, indem sie Herausforderungen abschließen, Rätsel lösen, andere Hunter looten und Totems zerschmettern. In Hunt: Showdown offenbart sich ein finsterer Plan, die Korruption des Bayous zu manipulieren. Um den Fortschritt der Spieler zu beschleunigen sind nun eine Reihe neuer Booster verfügbar. Das neue DLC-Paket “The Meridian Turncoat” bietet Spielern einen neuen legendären Jäger und legendäre Waffen, um sie auf das Event optimal vorzubereiten.

Quelle: Crytek