Neue Inhalte für Just Dance 2022 verfügbar XBU MrHyde am Fr, 03.06.2022, 15:15 Uhr

Ubisoft gab nun bekannt, dass ein neues Inhalts-Update für Just Dance 2022 ab sofort verfügbar ist. Saison 2: Surreal bietet viele neue Inhalte, darunter exklusive Songs, Turniere und Happy Hours. Zusätzlich bringt das neue Update auch bekannte, von Fans geliebte, Titel mit sich, die nur über den Dance-on-Demand-Streaming-Service Just Dance Unlimited zugänglich sind.





Saison 2 gibt Spielenden die Möglichkeit, ihre Seele baumeln zu lassen und in Universen einzutauchen, die die Realität verdrehen. Teil 1 ist ab sofort verfügbar und beinhaltet zwei neue Songs und eine neue Playlist in Just Dance Unlimited:

“Bad Habits” von Ed Sheeran, bis zum 16. Juni kostenlos für alle Just Dance 2022 Spieler:innen

“Warped Reality” Just Dance Unlimited Playlist, bis zum 16. Juni kostenlos für alle Just Dance 2022 Spieler:innen

“Womanizer” von The Gym-All-Stars, ab dem 9. Juni verfügbar

Der zweite Teil wird ab dem 30. Juni in Just Dance Unlimited erhältlich sein und drei neue Tracks und drei Hits aus früheren Teilen von Just Dance enthalten:

“Daisy” von Ashnikko, ab dem 30. Juni erhältlich

“D.A.N.C.E.” von Justice, ab dem 30. Juni erhältlich

“Malibu” von Kim Petras, ab dem 7. Juli erhältlich

“Love Me Again” von John Newman, ab dem 7. Juli erhältlich

“Break My Heart” von Dua Lipa, ab dem 12. Juli erhältlich

“Can’t Hold Us” von Macklemore & Ryan Lewis Ft. Ray Dalton, ab dem 12. Juli erhältlich

Quelle: Ubisoft