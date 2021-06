Just Dance meldet sich zurück XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 11:00 Uhr

Schwingt das Tanzbein: Just Dance 2022 wird uns auch in diesem Jahr wieder zum Schwitzen bringen. Das spaßige Tanzspiel wird natürlich auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen - und zwar am 04. November 2021.

Euch erwarten 40 neue Songs und Universen, darunter "Believer" von Imagine Dragons, "Level Up" von Ciara und vor allem "Nails, Hair, Hips, Heels" von Todrick Hall. Mit letzterem ist man eine Kooperation eingegangen. Der Sänger, Tänzer und Choreograph wird eine neue Version seines Songs veröffentlichen, die an Just Dance angepasst sein wird.

Auf weitere über 700 Songs könnt ihr dank Just Dance Unlimited zugreifen. Der Streaming-Dienst wächst ständig weiter und fügt das ganze Jahr über neue und exklusive Songs hinzu. Jede Version von Just Dance 2022 erhält einen kostenlosen Probemonat, um das Abonnement ausführlich austesten zu können.

Neben neuen Songs, wird es aber auch neue Modi geben:

Sweat-Modus: Training mit Spaß! Mit dem Sweat-Modus ist es möglich, die eigene Routine zu starten und langfristig motiviert zu bleiben, in dem man die verbrannten Kalorien beim Tanzen trackt.

Training mit Spaß! Mit dem Sweat-Modus ist es möglich, die eigene Routine zu starten und langfristig motiviert zu bleiben, in dem man die verbrannten Kalorien beim Tanzen trackt. Koop-Modus: Hier kann man sich mit seinen Freunden zusammenschließen und gemeinsam im Koop-Modus tanzen. Die ertanzten Punkte werden kombiniert und so erobern die Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam die Bühne.

Hier kann man sich mit seinen Freunden zusammenschließen und gemeinsam im Koop-Modus tanzen. Die ertanzten Punkte werden kombiniert und so erobern die Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam die Bühne. Quickplay-Modus: Alle, die schnell ins Spiel einsteigen möchten, können den Schnellspiel-Modus nutzen, der direkt vom Startmenü aus eine zufällige Playlist startet.

Alle, die schnell ins Spiel einsteigen möchten, können den Schnellspiel-Modus nutzen, der direkt vom Startmenü aus eine zufällige Playlist startet. World Dance Floor: Just Dancer aus allen Teilen der Welt können während spannenden Wettkämpfen gegeneinander antreten. Für ein faires Tanzbattle treffen Teilnehmende auf Mitspieler mit einem ähnlichen Level.

Wollt ihr gemeinsam mit Freunden tanzen, brauchen diese lediglich ein Smartphone. Die Just Dance Controller App ist für iOS und Android erhältlich und ermöglich den Multiplayer mit bis zu sechs Spielern. Die App ist kostenlos, wodurch alle tanzfreudigen mitmachen können.

