Mit einem großen Content-Update namens "Enemy of My Enemy" schaffen es viele neue Inhalte in das Fahrzeug-MMO Crossout. Unter anderem auf der Xbox One erwartet euch eine große PvE-Mission.

Ein neuer Battle Pass geht ebenfalls an den Start, dieses Mal nur mit 50 anstatt mit 75 Leveln. Außerdem werden beliebte Maps überarbeitet - grafisch und auch gameplaytechnisch.

Was euch im Detail erwartet, erfahrt ihr im Video:

Quelle: Gaijin Entertainment