Crossout stellt euch Sky Raiders vor XBU MrHyde am Mo, 09.10.2023, 14:45 Uhr

Gaijin Entertainment freut sich bekannt zu geben, dass das postapokalyptische Online-Actionspiel Crossout im Oktober mit „Sky Raiders“ ein umfangreiches Update erhalten wird, das sich auf Luftfahrzeuge konzentriert. Die bereits bekannten Panzerfahrzeugen werden nun um gepanzerte Fluggeräte ergänzt, und auf einigen Karten wird es sowohl am Boden als auch in der Luft zu massiven Schlachten mit kombinierten Kampfverbänden kommen.





Im Dezember letzten Jahres fanden die ersten öffentlichen Tests einiger vorgefertigter Fluggeräte statt, die nun dauerhaft in das Spiel integriert werden. In den Garagen der Spieler werden Slots für gepanzerte Luftfahrzeuge erscheinen, die nach dem gleichen Prinzip wie gepanzerte Fahrzeuge zusammengebaut werden. Das bedeutet, dass Millionen einzigartiger postapokalyptischer Drehflügler in den bizarrsten Formen auf den Schlachtfeldern von Crossout auftauchen werden. Man sollte nur nicht vergessen, eines der verfügbaren Rotor-Designs zu installieren, sonst fliegt man nirgendwo hin.

Quelle: Targem Games