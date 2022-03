Neue Infos zu Xbox Series X|S-Versionen von GTA XBU MrHyde am Mo, 07.03.2022, 15:45 Uhr

Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online erscheinen am 15. März für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und bringen die actiongeladenen Blockbuster-Abenteuer des Story-Modus und die dynamische, ständig wachsende Welt von GTA Online mit einer Reihe von Verbesserungen für neue und wiederkehrende Spieler auf die neue Konsolengeneration.



Die neuen Versionen von GTAV und GTA Online verbessern das Konsolenerlebnis, indem sie Grafik auf PC-Level mit neuen Grafikmodi bieten, die eine Auflösung von bis zu 4K, eine Framerate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde, eine verbesserte Texturqualität, HDR-Optionen und Ray-Tracing möglich machen. Außerdem nutzen sie die technischen Fähigkeiten der aktuellsten Konsolen-Hardware, um schnellere Ladezeiten, immersives 3D-Audio, Support für plattformspezifische Features und mehr zu ermöglichen.



Grand Theft Auto V

Erlebt die miteinander verwobenen Geschichten von Franklin, Michael und Trevor in der sonnendurchfluteten Metropole Los Santos und im ländlichen Raum von Blaine County dank atemberaubender visueller Details noch intensiver als jemals zuvor.



Wählt eine von drei detaillierten neuen Grafikeinstellungen, um euer Spielerlebnis ganz nach euren Wünschen zu gestalten.

Der Wiedergabetreuemodus bietet eine native 4K-Auflösung mit einer Ziel-Framerate von 30 FPS sowie Ray-Tracing und Grafikoptionen, die für die bislang detailreichste Version sorgen.

Der Leistungsmodus bietet eine hochgerechnete 4K-Auflösung mit 60 FPS mit zusätzlichen Elementen, die eine ultrahohe Leistung ermöglichen.

RT-Leistung ist ein Modus, der hochgerechnete 4K-Auflösung sowie zusätzliches Ray-Tracing bietet, aber trotzdem optimale Leistung unterstützt, mit einer Ziel-Framerate von 60 FPS.

Die neuen Versionen bieten außerdem umfangreiche Verbesserungen wie schnellere Ladezeiten, eine höhere Populations-, Verkehrs- und Vegetationsdichte sowie eine verbesserte Beleuchtungsqualität bei Schatten, Wasserreflexionen und anderen Elementen. Zu den weiteren Neuerungen zählen die erhöhte visuelle Qualität von Fahrzeugschäden, neue detailliertere Explosionen und Feuer, verbessertes Hautrendering mit mehr Schadensdetails und Tattoo-Texturen und vieles mehr.



Auch das haptische Feedback wird auf ein neues Niveau gehoben und die Spieler erleben Schadensrichtung, Wettereffekte, grobe Straßenbeläge, Explosionen und vieles mehr auf neue Art und Weise. Der DualSense-Controller der PlayStation 5 bietet zudem dynamischen Widerstand und adaptive Trigger. Zu den plattformspezifischen Features zählen auch immersives Audio durch Tempest 3D Audio auf PlayStation 5 und 3D-Raumklang auf Xbox Series X|S.





Grand Theft Auto Online

Das umfangreiche und unvergleichliche Spielerlebnis von GTA Online – das im Verlauf von gut neun Jahren Gameplay-Neuerungen durch 40 einzigartige Updates erfahren hat – wird dank der Leistungsfähigkeit von PlayStation 5 und Xbox Series X|S weiter wachsen. GTA Online für die neue Generation bringt eine Reihe neuer Fahrzeuge und eine Neueröffnung im Los Santos Car Meet: Hao’s Special Works.



Hao’s Special Works bietet konkurrenzlose Fahrzeugverbesserungen, eine neue Art von Rennen mit speziell modifizierten Fahrzeugen und eine wöchentliche Rotation mit HSW-Zeitrennen sowie die Möglichkeit, die neu getunten Fahrzeuge bei Premium-Testfahrten kostenlos auszuprobieren.



GTA Online wird zum ersten Mal nicht nur als Teil von GTAV, sondern für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auch als eigenständiger Titel erhältlich sein. Außerdem ist es für PlayStation-5-Spieler in den ersten drei Monaten kostenlos. Noch nie war es für neue Spieler so einfach, alles zu erleben, was GTA Online zu bieten hat.



Neue Spieler benötigen natürlich mehr als nur eine unter den Gürtel geschobene Pistole, um in Los Santos zu überleben. Deshalb präsentieren wir einen neuen Karriere-Auswahlbildschirm, der speziell auf neue Spieler ausgelegt ist – oder auf alle, die ihren Charakter zurücksetzen und einen Neustart wagen wollen. Sie erhalten zu Beginn einen kleinen Vorsprung in der kriminellen Welt des südlichen San Andreas. Im Rahmen des neuen Systems erhaltet ihr einen Geldregen in Form von 4.000.000 GTA$, die ihr in grundlegende Aspekte wie Unternehmensimmobilien, Fahrzeuge, Waffen und mehr investieren könnt.



Des Weiteren beinhaltet GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S eine Vielzahl neuer Komfortverbesserungen wie ein neu entwickeltes Tutorial für neue Spieler, ein neues Menü-Design, über das ihr direkt in den freien Modus, Heists, Rennen, Gegner-Modi, die aktuellen wöchentlichen Event-Inhalte und mehr einsteigen könnt und mehr.



Transfer von Story-Modus und GTA-Online-Charakteren

PS4- und Xbox-One-Spieler können ihren Spielstand im Story-Modus von GTAV und ihre aktuellen Charaktere und den Spielfortschritt in GTA Online jeweils einmalig auf PS5 und Xbox Series X|S übertragen.



Bereits ab heute können die Spieler ihren Fortschritt im Story-Modus transferieren, indem sie einen Spielstand in den Rockstar Games Social Club hochladen. Um diesen Prozess zu starten, müsst ihr GTAV mit eurem aktuellen Konsolenkonto laden und im Pause-Menü den Reiter „Spiel“ auswählen. Dort klickt ihr auf „Spielstand hochladen“. Bitte beachtet: Ihr könnt nur immer einen Spielstand pro Plattform hochladen und habt 90 Tage Zeit, ihn herunterzuladen.



Spieler mit einem Konto im Rockstar Games Social Club können ab dem 15. März auch ihre Charaktere und ihren Spielfortschritt in GTA Online auf PS5 oder Xbox Series X|S übertragen, wenn sie das Spiel auf einer der neuen Konsolen starten. Dieser Transfer umfasst alle Charaktere, GTA$, Spielfortschritt, Statistiken, Fahrzeuge, Immobilien, Waffen, Kleidungsstücke und nutzergenerierte Inhalte wie Snapmatics oder von Spielern erstellte Jobs.*



Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online erscheinen am 15. März als digitale Versionen im PlayStation Store auf PS5 und im Microsoft Store. Vorabkauf und -laden beginnt am 8. März. Die physischen Versionen erscheinen im April. Weitere Details dazu folgen in Kürze.



*Gekaufte GTA$ können nur übertragen werden, wenn Spieler von PS4 auf PS5 oder von Xbox One auf Xbox Series X|S transferieren.

Quelle: RockstarGames