Neue Informationen zum Need for Speed Unbound Soundtrack XBU MrHyde am Di, 15.11.2022, 12:30 Uhr

Electronic Arts Inc. und Criterion Games kündigen den Soundtrack zu Need for Speed Unbound an, der weltweit am 2. Dezember veröffentlicht wird. Der Soundtrack wurde speziell für Straßenrennen kreiert und enthält Songs von angesagten, internationalen Künstlern aus der Hip-Hop-Szene und der Welt der elektronischen Musik.



Die umfangreiche Tracklist besteht aus Songs von globalen Talenten wie A$AP Rocky, Brodinski, SCH, Lous and the Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, COUCOU CHLOE und Balming Tiger. Als lokales Talent geht Shirin David mit ihrem Erfolgshit „Be a Hoe/Break a Hoe“ (feat. Kitty Kat) ins Rennen. Die offizielle Playlist kann über Spotify und Apple Music angehört werden.



Dieses Staraufgebot gibt Spielern weltweit die Möglichkeit, neue Künstler:innen zu entdecken, während sie durch die Straßen von Lakeshore driften. Zum ersten Mal in der Geschichte von Need for Speed können Spieler:innen ihre Wagen mit Decals von diversen Stars des Soundtracks individualisieren.



„Ich liebe schnelle und auffällige Autos, ich liebe Need For Speed und ich liebe es ab heute ein Teil dessen zu sein“, so Hip-Hop-Ikone Shirin David. Kaum eine andere Musikerin verkörpert Selbstbestimmtheit wie sie – Shirin sprengt alltägliche Normen durch ihre Musik und ihren einzigartigen Style, und ist damit die perfekte Muse für Need for Speed Unbound.



Künstler, Unternehmer, Schauspieler und Modeikone A$AP Rocky hat mit seiner Kreativagentur AWGE den neuen Track „Sh*ttin’ Me“ im Enthüllungstrailer von Need for Speed Unbound präsentiert, der außerhalb des Spiels nirgendwo zu hören sein wird. Der Song mitsamt Musikvideo zu A$AP Rockys „Sh*ttin’ Me“ erscheint am 2. Dezember. Ebenfalls mit ihren Tracks im Soundtrack vertreten sind die AWGE-Künstler Kelvin Krash, slowthai, Smooky MarGielaa, Thoto, ICYTWAT sowie die A$AP Mob-Favoriten A$AP Ant und A$AP Ferg. A$AP Rocky tritt im Spiel als Anführer der Takeover-Events auf – einem neuen wiederholbaren Präzisionsfahrmodus, der die Community zusammenbringt, um Teile der Stadt mit Stil anstatt purer Geschwindigkeit zu übernehmen.



Daneben wartet der Soundtrack auch mit originalen, genreübergreifenden Tracks von Brodinski, dem französischen Electronic- und Hip-Hop-Produzenten und Gründer des französischen Elektrolabels Bromance Records, auf. Brodinski hat einen engen Draht zur Untergrund-Rap-Community in Atlanta und hat seine Karriere der Förderung der jungen, talentierten Rapper:innen der Region verschrieben. Seine Zusammenarbeit mit Tohji, JMK$ und Peewee Longway ist Teil des Soundtracks von Need for Speed Unbound. Brodinskis Soundtrack ist ab dem 2. Dezember auf Spotify verfügbar.



Alle Künstler:innen und Songs des offiziellen, lizenzierten Soundtracks im Überblick:

A$AP Ant, A$AP Rocky The God Hour

A$AP Ferg feat. A$AP Rocky Shabba

A$AP Rocky Babushka Boi

A$AP Rocky Palace

A$AP Rocky Shittin Me

Alina Pash Voin

Alison Wonderland Eyes Closed

Amir Obe WISH YOU WELL

Ammar 808 ft. Kali Dass Ey Paavi

Anna Lunoe Ice Cream (feat. Nakamura Minami)

Ash-B ft. Mckdaddy BOOTY

Balming Tiger Kolo Kolo (ft. Omega Sapien, bj wnjn) (prod. Unsinkable)

Bicep Apricots

Big Hass, Taffyraps, Little G Fresh, Rann, Medusa TN, Nayomi & Big Moe Arab Femcee Cypher

Bizarrap & Villano Antillano Villano Antillano: BZRP Music Sessions Vol. 51

Bonez MC & AK AUSSERKONTROLLE In meinem Benz

Botany She Will Be

Brodinski ft. Peewee Longway Split

Buku Front To Back

Charli XCX Trophy

clipping. Check the Lock

Cristale Militant

Danger Mouse & Black Thought (feat. A$AP Rocky and Run The Jewels) Strangers

Diplo ft. Lil Yachty & Santigold Worry No More

DIVINE Punya Paap

Ecko Bazz Mmaso

Eliza Legzdina Curse 4 U (Joo Joo)

Grebz Unfair

Higher Brothers Empire

ICYTWAT Eyez on Em

IDK & Kaytranada Taco

JMK$ Sxuthside

JP THE WAVY Neo Gal Wop

KALUSH feat. alyona alyona Gory

Kasien, Kelvin Krash TIME

Kelvin Krash & COUCOU CHLOE THIEF IN THE NIGHT

Kidd Kenn Vroom Vroom

KOKOKO! Azo Toke

Lil Eazzyy Forever Been Steppin’

Lous and The Yakuza, Sfera Ebbasta Je ne sais pas

Maxo Kream ft. Tyler The Creator BIG PERSONA

MILKBLOOD, PVRIS WICKED

Moksi, LexBlaze Shout Like

Mura Masa blessing me w/ Pa Salieu & Skillibeng

Mura Masa, slowthai Deal Wiv It

ODZ, Ivory, Slowface TAPPAT DET HELT

Oki ft. Gedz SIRI

Oliver Olson, Gibbs Tloki

Payday, Danny Brown Vampire

Pépe Life Signs - Roll Mix

Playboi Carti Slay3r

poutyface HEY NEIGHBOR!

Princess Nokia Versace Hottie

Rico Nasty ft. Flo Milli Money

Rozzma Hout

SCH Autobahn

Shirin David, Kitty Kat Be a Hoe/Break a Hoe

Shygirl SLIME

Slikback Ascension

Smooky MarGielaa Stay "100"

Space 92 The Door

Steff da Campo, SMACK Renegade

Strategy Carbon Footprint

Terror Jr Fun

The Synaptik Tared

Thoto SP*** OUT

Tkay Maidza Where Is My Mind?

Tohji, Loota, Brodinski Yodaka

Tokischa, ROSALÍA Linda

Tommy Cash Racked

Tropkillaz, Rincon Sapiência, Clau Dame Mais

UMEK Cryptic Speech

Quelle: Electronic Arts