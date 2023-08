Need for Speed Unbound Volume 4 erscheint bald XBU MrHyde am Do, 10.08.2023, 08:45 Uhr

Electronic Arts und Ghost Studios kündigen Need For Speed Unbound Volume 4 für den 16. August an. Volume 4 feiert 75 Jahre Porsche mit aufregenden neuen Themen-Events, Kosmetika und Anpassungen und bringt den vollelektrischen Porsche Taycan Turbo S (2022) ins Spiel.



Spieler können in neuen Linkups, „Boosted“-Events sowie täglichen und wöchentlichen Herausforderungen Erfahrungspunkte und neue Fahrzeuge erhalten. Die neuen Gauntlet-Playlists bieten Straßenrennen, bei denen die Polizei die Verfolgung aufnimmt und in denen verschiedene Belohnungen erspielt werden können. Im Store gibt es zudem neue Premium-Inhalte, darunter das „Hip Hop Origin Swag Pack“, das Street Style zelebriert und die Wurzeln des Hip Hop unter anderem mit dem legendären Custom Mercedes-AMG G 63 (2017) ehrt.



Vom 24. bis 27. August können Xbox-Spieler weltweit mit einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft oder einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement dem Rennen beitreten und im Rahmen der kostenlosen Xbox-Spieltage NFS Unbound spielen.



Alle Inhalte des neuen Updates im Überblick:

75 Jahre Porsche: Need for Speed Unbound Volume 4 feiert 75 Jahre Porsche mit neuen thematischen Events, Kosmetika und Anpassungen. Spieler:innen können sich auf die Kennedy-Teststrecke begeben, um in der Porsche-75-Jahre-Jubiläums-Playlist um die Wette zu fahren und stuntbasierte Herausforderungen in Linkups zu meistern. Bei dreimaligem Abschließen der Porsche-Playlist erhalten sie außerdem einen vollelektrischen Porsche Taycan Turbo S (2022).

Gauntlet Playlists: In den neuen Gauntlet-Playlists müssen Spielende ihr ganzes Fahrgeschick aufbringen, um die Polizisten in Lakeshore zu überlisten. Bei erfolgreichem Absolvieren der Rennen warten große Geld- und XP-Preise.

Der neue Speed Pass: Eine Neuerung ist der überarbeitete kostenlose Speed Pass, der 75 neue Kosmetika und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Beim Absolvieren von Rang 50 oder höher winkt der legendäre Custom Porsche 911 Carrera S (1997) als Belohnung.

Geboostete Events: Spieler:innen können „geboostete“ Events in Lakeshore Online spielen. Playlists und Linkups werden zufällig und für eine begrenzte Zeit „geboostet“ und bieten zusätzliche Belohnungen. Es gibt zudem sieben neue Linkup-Strecken, darunter die „Kennedy-Teststrecke“ und die „Griffith Construction“. Es gibt 20 neue tägliche Herausforderungen sowie 15 neue One-Shot-Herausforderungen. In 39 überarbeiteten wöchentlichen Herausforderungen können Fahrer:innen zusätzlich XP und Geld verdienen.

In-Game-Shop: Im In-Game-Store sind drei neue Premium-Inhaltspakete* mit neuen Autos, Kosmetika, Fahreffekten und vielem mehr erhältlich. EA Play-Mitglieder erhalten den neonfarbenen Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021), um das 25-jährige Jubiläum zu feiern.

Hip Hop Origins Swag Pack: Das Premium-Pack feiert die Ursprünge des Hip Hop und bringt neue Kleidung, eine Dobermann-Maske, einen Fahreffekt, eine exklusive Hupe sowie den Custom Mercedes-AMG G 63 (2017) ins Spiel.

Need for Speed Unbound - Lotus Exige S Legendary Custom Pack: Mit diesem Pack erhalten Spieler:innen den Custom Lotus Exige S (2006) (Karosserie und Lackierung) sowie einen Speed-Pass-Boost.

Need for Speed Unbound - Vol. 4 Customs Pack: Dieses Pack bietet drei neue exklusive Custom Builds: Eddies NISSAN Skyline GT-R V-spec (1993) - Need for Speed Underground, Rachels NISSAN 350Z (2008) - Need for Speed Underground 2, und Joes Polestar 1 (2020) - Need for Speed Heat.

Need for Speed Heat-Geschenk: Spieler:innen, die Need for Speed Heat besitzen und Need for Speed Unbound erwerben, erhalten den McLaren F1 (1994) als exklusives Geschenk.

