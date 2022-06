Neue DLCs in Golf With Your Friends am Start XBU TNT2808 am Di, 21.06.2022, 15:00 Uhr

Gleich drei neue Erweiterungen bekommt Golf With Your Friends spendiert. Während zwei davon euch mit kosmetischen Inhalten überschütten, beherbergt der dritte DLC ein neues Kurs-Paket. Erhältlich sind alle Pakete ab sofort, natürlich auch auf der Xbox One.

Das Bouncy Castle Course Paket liefert euch einen neuer Kurs mit 18 Löchern, alle thematisiert rund um bunte Hüpfburgen. Netter Bonus: Nur der Host benötigt den DLC, alle anderen Spieler in der Lobby nicht! Das Sommer Party- sowie Racing-Paket enthalten hingegen kosmetische Gegenstände mit passenden Hüten, Stickern, Spuren und mehr.

Quelle: Team17