Neu in GTA Online: Pantherstatue auf Cayo Perico Amortis am Do, 20.05.2021, 18:45 Uhr

El Rubio hat der beträchtlichen Kunstsammlung in seinem Anwesen auf Cayo Perico eine ganz spezielle Kostbarkeit hinzugefügt: Die Pantherstatue ist in dieser Woche in GTA Online als Hauptziel des Cayo Perico Heists zu finden.

Weitere Highlights der Woche sind zahlreiche Nachtclub-Boni und -Rabatte, kostenlose DJ-Shirts aus After Hours, und mehr:

Verdreifachte Nachtclub-Einnahmen

Verdoppelte Steigerung der Popularität eures Nachtclubs

Kostenlose DJ-T-Shirts aus After Hours fürs Einloggen: das Tale-of-Us-T-Shirt mit Stapellogo, das weiße Solomun-Logo-T-Shirt, das Dixon-Glitch-Logo-T-Shirt und das Blessed-Madonna-We-Believe-T-Shirt

Doppelte GTA$ & RP in Kundenaufträgen

Orangeton-Tarnmuster für den HVY Menacer für Spieler ab Rang 100 kostenlos (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login ab 31. Mai verfügbar)

Die Pantherstatue als Hauptziel für Hosts des Cayo Perico Heists, wenn sie zum ersten Mal in dieser Woche spielen

Das Podiumsfahrzeug der Woche ist der Geländewagen Canis Freecrawler

40 % Rabatt auf Nachtclubs und 30 % auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Dinka Jester Classic, den Ocelot Pariah, den Vapid-Festival-Bus, das Luftschiff, den Pfister Neon, den Ocelot Lynx, den HVY Menacer, den Överflöd Entity XF und den HVY Brickade

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 80 % Rabatt auf den Ocelot Jugular und den Enus Stafford sowie 35 % auf das Veto Modern

Und weiterhin dreifache GTA$ & RP in Motor Wars bis zum 2. Juni

Quelle: RockstarGames