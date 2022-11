Need For Speed Unbound: So sehen die Wetten und Treffpunkte aus XBU ringdrossel am Di, 22.11.2022, 10:00 Uhr

Das Entwicklerstudio Criterion Games hat zum kommenden Rennspiel Need for Speed Unbound gemeinsam mit Electronic Arts haben ein neues Video ins Netz gestellt, das die Treffpunkte und Nebenwetten in den Fokus rückt.

Quelle: Electronic Arts