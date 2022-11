Need For Speed Unbound: Pre-Loading Download-Größe enthüllt

Das Rennspiel Need for Speed Unbound steht in zwei Tagen zur Veröffentlichung an. Das Pre-Loading ist für die Palace Edition sogar schon gestartet. Anhand dieser, lässt sich die Download-Größe ablesen: Sie beträgt 29.431 GB, was gemessen an anderen Titeln, sogar noch relativ wenig ist.

Need for Speed™ Unbound



Download Size : 29.431 GB (Version: 1.000.002)



Pre-Load : November 30 (Palace Edition : Available Now)

Launch : December 2 (Palace Edition : November 29)



Quelle: Electronic Arts