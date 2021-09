NBA 2K22 dribbelt sich weltweit auf Konsolen und den PC XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 20:45 Uhr

Mit NBA 2K22 erscheint heute der neueste Ableger der Basketballsimulation für den PC und Konsolen der vorherigen sowie aktuellen Generation - beispielweise die Xbox One und Xbox Series X/S.

Mit seiner Veröffentlichung bietet NBA 2K22 eine herausragende visuelle Präsentation und Spieler-KI, historische Teams und eine große Vielfalt an Spielerlebnissen mit Online-Community-Funktionen und tiefgreifenden abwechslungsreichen Spielmodi.

"Basketball erlebt weiter ein rasantes Wachstum auf der ganzen Welt, sowohl durch die steigende Popularität der NBA als auch durch die virtuelle Welt, die wir in unserem Spiel erleben. Darum feiern wir dieses Jahr die wahre Globalisierung der Serie", so Greg Thomas, President bei Visual Concepts. "Unser Team ist stolz darauf, NBA 2K22 Millionen von Spieler*innen in unserer Community zugänglich zu machen. Dies ist unser bisher umfangreichstes Angebot, und egal, ob man die Action auf dem Court liebt oder lieber Erfahrungen abseits davon sammelt, es gibt für jeden und überall etwas, um in die Basketballwelt einzutauchen."

NBA 2K22 bietet zahlreiche Neuheiten und Verbesserungen, bei denen sowohl erfahrene Spieler*innen als auch Neueinsteiger*innen eine Vielzahl von Basketball-Erfahrungen erleben können:

Die nächste Runde – Eine neue taktische Offensive trifft auf eine überarbeitete Defensive und macht NBA 2K22 zu einem noch wettbewerbsfähigeren und spannenderen Spiel. Spieler*innen können ihr Repertoire mit Skill-basierten Dribblings, Würfen, Dunkings und Alley-oops erweitern und diese mit wilden neuen Blocks und Defensivaktionen auf der anderen Seite des Courts kontern;

Eigene Reise, eigene Stadt* – Meine KARRIERE und eine brandneue Stadt werden eins in einem bahnbrechenden NBA 2K22-Erlebnis für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Spieler*innen erwartet ihr eigener Weg zu den Profis – und ein umfangreiches "Meine KARRIERE"-Leben – ALLES innerhalb der Stadt. Die Spieler*innen gestalten ihren eigenen Werdegang im College, in der NBA G League oder sogar direkt in der NBA. Und auch abseits des Platzes kann man ein Profi sein, indem man seine persönliche Marke in der Musikindustrie, der Modewelt und vielem mehr ausbaut. Und natürlich warten in der lebendigsten und wettbewerbsfähigsten Basketball-Community der Welt die besten und härtesten "Meine SPIELER" nur darauf, dass sie jemand herausfordert;

Alle an Bord – Die Spieler*innen können im brandneuen NBA 2K22-Viertel, das für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC entwickelt wurde, die Segel setzen und in See stechen. Nach der Erstellung des perfekten "Mein SPIELER" kann man aufsteigen, Belohnungen verdienen und sich durch sein Spiel und seinen Stil ausdrücken;

Eigenes Dream Team – Die Spieler*innen sammeln, erschaffen und spielen im ultimativen NBA-Fantasy-Wettbewerb: NBA 2K22 "Mein TEAM". Sie können ihr eigenes Traumteam aus NBA-Stars und -Legenden aus jeder Ära zusammenstellen und spielverändernde Weiterentwicklungen der "Mein TEAM"-Erfahrung entdecken, die Saison für Saison eingeführt werden;

Neue Saisons, neue Entdeckungen – Jede Saison bietet neue Möglichkeiten, frische Belohnungen zu ernten. Ob in Mein TEAM, Meine KARRIERE oder The W, die Spieler*innen treten gegen die Besten an und entdecken, welche tollen Preise jede neue Saison bereithält;

First Fridays – Während der gesamten Saison werden jeden Freitag neue Songs zum Soundtrack hinzugefügt. Brandneue Partnerschaften mit einigen der bekanntesten Musiklabels der Welt: Columbia Records, Def Jam Recordings, Low Profile/Casual Records, Ninja Tune und Warner Records bieten Musik von aufstrebenden Künstlern und weltbekannten Musikern.

Luka Dončić, globales Phänomen und zweifacher NBA All-Star, ziert die NBA 2K22 Standard Edition und das NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle. Die Standard Edition ist auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Das Cross-Gen Digital Bundle gewährt Spielern Zugriff auf die Standard Edition über Generationen hinweg innerhalb derselben PlayStation- und Xbox-Konsolenfamilie.

Ein Trio der einflussreichsten NBA-Giganten – Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant – ist auf der Premium NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition zu sehen, die mit einem vom weltbekannten Künstler Charly Palmer gestalteten Cover zeigt, wie jeder dieser Sportler das Spiel geprägt hat. Die NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Das Cross-Gen Digital Bundle und die NBA 75th Anniversary Edition bieten dualen Zugang für die PS5/PS4 und Xbox Series X|S/Xbox One-Plattformen und eine Spielversion für jede Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie. Die NBA 75th Anniversary Edition für Nintendo Switch ist in der EMEA-Region nur im digitalen Format erhältlich.

