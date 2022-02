Morgen startet Season 5 in NBA 2K22 XBU TNT2808 am Do, 24.02.2022, 12:45 Uhr

Ab morgen, dem 25. Februar, könnt ihr in NBA 2K22 die neue Season 5 feiern. Der Name: Power Within. Und das Thema? Die City und Cancha Del Mar befinden sich im Anime-Fieber und ihr könnt ani-malisch gute Bekleidung, ein futuristisches Hoverboard und einen mächtigen Hauptpreis erleben.

Mit Season 5 kommen auch neue Songs zum Soundtrack, dieses Mal in Partnerschaft mit Ninja Tune, außerdem gibt es jede Menge neue Inhalte und Updates für die Modi 'Meine KARRIERE', 'Mein TEAM' und 'The W'*.

NBA 2K22 Season 5: 'Power Within' lässt die Spieler*innen eine seltene, legendäre Kraft erwecken, die nur Wenige besitzen. Auf ihrer Reise im Anime-Stil treffen sie den zweifachen Champion Kevin Durant, den 2019er First-Round-Pick Rui Hachimura und den, wenn die Prophezeiungen wahr werden, zukünftigen NBA-Superstar Paolo Banchero. Beim Entdecken der 'Power Within' können die Spieler*innen Folgendes erleben:

In Meine KARRIERE warten neue Stufe-40-Belohnungen, darunter je nach Zugehörigkeit der Spieler*innen entweder ein Wildcat-, Viper-, Knight- oder Beast-Affiliation-Skin für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S oder ein Maskottchen für PlayStation 4, Xbox One, NSW und PC. Zudem gibt es neue, aufregende Quests, topaktuelle Belohnungen und Umgebungs-Updates um die City und Cancha Del Mar mit neuen Wandbildern und Court-Böden;

Mein TEAM bringt dynamische Ratings, das heißt, die Karten erhalten für den restlichen Verlauf der regulären Saison regelmäßige Updates, sechs 'Mein TEAM'-Sammlungen über sechs Jahrzehnte hinweg sowie eine 'NBA 75 Domination'-Stufe, Galaxy Opal Paul Millsap, Dark Matter Ray Allen und vieles mehr;

The W* bietet neue Belohnungen mit Spielerkarten der 'Hall of Fame'-Stufe, darunter die Sacramento-Legenden Ticha Penicheiro und Yolanda Griffith, sowie einen Takeover-Perk-Picker. Die anderen Belohnungs-Stufen enthalten 4000 VC, einen zusätzlichen Badge Point, 2K Breakthrough-Ausrüstung, ein saisonales Bekleidungs-Bundle und eine individuelle Spieleranzeige;

Die First Fridays dieser Saison beinhalten eine Reihe an Top-Tracks von Künstler*innen des UK-Labels Ninja Tune. Zu hören gibt es die neuesten Songs im Spiel, im Soundtrack und bei Club 2K.

NBA 2K22 ist weltweit für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.

*The City und The W sind für die neue Generation von NBA 2K22 erhältlich und erfordern eine PlayStation 5 oder Xbox Series X|S.

Quelle: 2K