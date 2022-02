Nacon übernimmt Daedalic für 53 Million Euros XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 16:00 Uhr

Der Publisher Nacon vergrößert sich mit seinem bisher mächtigsten Zukauf und integriert den Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment in die eigene Gruppe. Bis zu 53 Millionen Euro lässt man sich den Deal kosten. Man hatte bereits für den Titel The Lord of the Rings: Gollum zusammengearbeitet und baut nun auf die positiven Erfahrungen auf.

Quelle: Nacon