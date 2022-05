Nachschub für Zombie Army 4: Dead War eingetroffen XBU MrHyde am Do, 05.05.2022, 18:15 Uhr

Der britische Indie-Entwickler und Publisher Rebellion gibt bekannt, dass das Ragnarök Campaign & Character Pack für Zombie Army 4: Dead War ab sofort erhältlich ist. Der DLC enthält Teil I & II der Ragnarök-Kampagne, der das Alpha Squad in die Tiefen der Hölle führt, um die Zerstörung der Welt zu verhindern. Zudem erhalten Käufer Zugriff auf neue Outfits für Karl, Marie und Josiah.



In der neuen Mission haben sich die wenigen überlebenden Mitglieder des Kults in die Tiefen der Hölle zurückgezogen. Von dort aus planen sie die Umsetzung von Projekt Ragnarök. Mit der Unterstützung von Schweiger muss das Alpha Squad den Plan zur Zerstörung der Welt nun vereiteln.



Das Ragnarök Campaign & Character Pack enthält:

Ragnarök-Kampagne – Teile I & II

Future Karl Outfit – 2 Hüte für Karl (Roboterauge + Ballistischer Schutzhelm)

Marie Lounge Singer Outfit – 2 Hüte für Marie (Tilt Hat + Quick Disguise Kit)

Josiah Detective Outfit – 2 Hüte für Josiah (Detective Fedora + Sonnenbrille)

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Rebellion