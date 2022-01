Mushroom Wars 2 startet die Schlachten XBU MrHyde am Fr, 14.01.2022, 13:45 Uhr

Ab sofort geht es in Mushroom Wars 2 ordentlich zur Sache, wir der brandneue Launch-Trailer zeigt. In dem Echtzeitstrategiespiel kommt es auf eine gute Planung, Übersicht und schnelle Reflexe an. Neben einer Singleplayer-Kampagne warten diverse Multiplayer-Modi auf euch.

Quelle: Zillion Whales