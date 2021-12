Mitte Januar starten die Mushroom Wars 2 XBU MrHyde am Do, 16.12.2021, 13:00 Uhr

Mushroom Wars 2 wird am 13. Januar 2022 digital auf on Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5 erscheinen. Das Strategiespiel von Zillion Whales stellt sich im folgenden Trailer kurz vor. Neben einer Singleplayer-Kampagne soll vor allem der Multiplayer mit bis zu vier Spielern Spaß machen.

