MultiVersus stellt drei neue Charaktere vor XBU MrHyde am Di, 26.07.2022, 10:00 Uhr

Warner Bros. Games kündigt an, dass MultiVersus drei neue Charaktere in die ständig wachsende Liste der Helden und Persönlichkeiten des Spiels aufnehmen wird, darunter Basketball-Superstar LeBron James (Space Jam: A New Legacy) sowie Rick Sanchez und Morty Smith aus der beliebten Zeichentrickserie Rick and Morty.



Der neue Gameplay-Trailer gibt einen ersten Blick auf LeBron James im Spiel, mit seinem Konterfei und in seiner Uniform aus dem Film Space Jam: A New Legacy. LeBron ist in MultiVersus der ultimative Teamkamerad, der sich an jeden Spielstil anpassen kann, unterstützt mit seinen unschlagbaren Basketball-Moves, von Dunks und Alley-oops bis hin zu Assists und Ballabprallern und vielem mehr. LeBron wird ab Beginn der MultiVersus Open Beta am 26. Juli spielbar sein.



Rick Sanchez, der geniale Wissenschaftler, bietet eine Reihe von Fähigkeiten in MultiVersus, von denen viele seine charakteristische Portalkanone nutzen und strategisch mit seinen anderen Tricks, wie dem Beschwören von Meeseeks, kombiniert werden können. Morty Smith, Ricks jugendlicher Enkel und Freund in zahllosen Abenteuern, verfügt über einen Mix aus Fähigkeiten mit Schwerpunkt auf Geschossen und Kontermanövern, darunter Granatwaffen und die Fähigkeit, sich selbst auf Gegner zu schleudern. Morty wird mit dem Beginn der MultiVersus Staffel 1 am 09. August spielbar sein. Rick wird ebenfalls Teil von Staffel 1 sein; sein Veröffentlichungszeitpunkt wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden.



Die MultiVersus Open Beta wird am 26. Juli für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC verfügbar sein.

Quelle: Warner Bros. Games