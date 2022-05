MultiVersus präsentiert den Tasmanischen Teufel XBU MrHyde am Mi, 18.05.2022, 11:00 Uhr

Warner Bros. Games hat einen neuen MultiVersus-Cinematic-Trailer veröffentlicht, in dem der Tasmanische Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes), Der Gigant aus dem All (The Iron Giant) und Velma (Scooby-Doo) angekündigt werden, die sich in die immer weiterwachsende Liste an Charakteren des kostenlosen Plattformkampfspiels von Player First Games einreihen.



Der spaßige Trailer präsentiert ein episches Aufeinandertreffen von Charakteren, mit Taz’ wildem Gebaren neben den Flugfähigkeiten des Giganten aus dem All und dem Scharfsinn der Problemlöserin Velma. Sie stürzen sich in den Kampf gegen eine Vielzahl an Helden und Persönlichkeiten, von Batman (DC) und Shaggy (Scooby-Doo) bis hin zu Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones) und vielen mehr.

Quelle: Warner Bros. Games