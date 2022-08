Moving Out 2 für Xbox bestätigt XBU ringdrossel am Mi, 24.08.2022, 09:15 Uhr

Das SMG Studio kündigt gemeinsam mit Team 17 das Spiel Moving Out 2 und anderem für Xbox an. Hierbei ist der Name wieder Programm und man muss sich als Möbelpacker und Umzugstechniker tödlichen Herausforderungen an seltsamen Orten stellen, um den erfolgreichen Umzug zu gewährleisten. Ein passender neuer Trailer vermittelt einen ersten Eindruck vom Spiel.

Moving Out 2 erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

Quelle: Team17