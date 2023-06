Moving Out 2 erscheint Mitte August XBU MrHyde am Di, 20.06.2023, 15:00 Uhr

Der Release-Termin von Moving Out 2 ist jetzt von Team17 Digital, SMG Studio und DevM Games bekanntgegeben worden. Am 15. August wird der neue Multiplayerspaß für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen. Natürlich gibt es auch einen Release Date Announcement Trailer dazu.

Quelle: Team17