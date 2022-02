Moto Roader rast nostalgisch auf Konsolen XBU TNT2808 am Di, 15.02.2022, 16:30 Uhr

Am 25. Februar geht Moto Roader auf der PlayStation, Switch sowie Xbox One und Xbox Series X/S an den Start. Worum es da geht? Na um Rennen, die ihr im Retrostil aus der Vogelperspektive bewältigt.

Ursprünglich erschien Moto Roader MC im Jahr 1992 - 30 Jahre später geht es jetzt auf modernen Konsolen auf die Piste. Ihr könnt gegen die KI oder lokal gegen Freunde in verschiedenen Modi antreten. Coole Karren und Fahrer stehen natürlich ebenfalls zur Auswahl.

Die Features:

Klassischer Legacy-Titel

Wähle aus verschiedenen Fahrzeugen und Fahrern

Zahlreiche Rennstrecken

Verschiedene Spielmodi inklusive Autoscooter-Challenges

Bis zu vier Spieler im lokalen Koop

Quelle: Ratalaika Games