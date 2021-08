Morgen geht es in Die Sims 4 ins Industrie-Loft XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 10:15 Uhr

Ab dem 26. August könnt ihr unter anderem auf der Xbox One in der Lebenssimulation Die Sims 4 das moderne Loft-Leben genießen. Dann nämlich erscheint das Industrie-Loft-Set.

Das von den umgebauten Lagerhäusern in Brooklyn, New York inspirierte Industrie-Loft-Set enthält eine Auswahl stylischer und moderner Möbel, mit der Spielende ausgediente Einrichtungselemente in ihren eigenen Gebäuden neu in Szene setzen können. Simmer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit riesigen Fenstern, freiliegenden Installationen und robusten Statement-Pieces einzigartige Designs kreieren, die einen Hauch von Geschichte versprühen und sich mit der Moderne vermischen.

Das Industrie-Loft-Set bietet Spielenden zahlreiche Möglichkeiten, die Persönlichkeiten ihrer Sims zum Ausdruck zu bringen. Sie können in elementaren Räumen mit freiliegenden Installationen, metallischen Belüftungen, trendigen Holz- und Stahlrahmen sowie Beleuchtungselementen, die für eine behagliche und warme Atmosphäre sorgen, völlig neue Akzente setzen. Mit riesigen Fenstern und Doppelschiebetüren, die in den neu eingerichteten Wohnräumen für natürliches Licht sorgen, können Spielende die Schönheit der groben und unfertigen Details zusätzlich unterstreichen.

Zusammen mit der Ankündigung des Industrie-Loft-Sets veröffentlicht Die Sims 4 auch ein kostenloses Spielupdate mit einem originalen Kunstwerk der in Brooklyn ansässigen Künstlerin Ohni Lisle. Ohni ist eine zeitgenössische Künstlerin, die aus verschiedenen Materialien farbenfrohe und ausdrucksstarke Meisterwerke erschafft, wobei sie sich von der Natur, der Kunst und der menschlichen Gestalt inspirieren lässt. Ohni hat schon häufig mit LGBTQ+-Organisationen zusammengearbeitet, um mit ihrer Kunst für Gleichberechtigung und Inklusion einzutreten. Die Partnerschaft zwischen Ohni Isle und Die Sims beruht auf gemeinsamen Werten wie Selbstverwirklichung und spielerischer Kreativität.

Quelle: Electronic Arts