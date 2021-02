Monster Truck Championship steuert auf NextGen zu XBU MrHyde am Fr, 19.02.2021, 15:15 Uhr

Das Rennspiel Monster Truck Championship wird ab dem 11. März 2021 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Handel erhältlich sein. Das gaben nun Publisher NACON und das Entwicklungsstudio TEYON bekannt.



Monster Truck Championship ist seit 19. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Jetzt können auch Besitzer von NextGen-Konsolen diese Monster auf Rädern fahren. Spieler können die Power der neuen Konsolen mit der Kraft der riesigen Trucks in Monster Truck Championship kombinieren, um ihre Gegner in 4K und 60fps zu zerschmettern – solo oder im Online-Multiplayer.

Quelle: NACON