Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 ist jetzt vorbestellbar XBU MrHyde am Mi, 19.01.2022, 16:15 Uhr

Lust auf spannende Zweirad-Rennen? Dann bestellt euch jetzt hier Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 auf Amazon vor. Das Spiel erscheint am 17. März 2022 unter anderem auf Xbox Series X|S Konsolen. Zudem gibt es ein neues Video zum Rider Shape System.



Das Rider Shape System ist nur im Karrieremodus verfügbar und beeinflusst die Leistung des Fahrers bei Stürzen und Verletzungen. Training und das Erfüllen spezieller Aufgaben sind der Schlüssel zur schnellen Genesung und Wiederherstellung des Fahrers, damit dieser immer in Topform ist. Das Rider Shape System kann über ein spezielles Menü verwaltet werden, in dem die Spieler alle Informationen zur Überwachung und Heilung ihres Fahrers finden.

Quelle: Milestone