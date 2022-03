Der Launch-Trailer zu Monster Energy Supercross 5 XBU MrHyde am Mo, 21.03.2022, 16:30 Uhr

Milestone und Feld Entertainment haben Ende letzter Woche Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 veröffentlicht. Hier sind der offizielle Launch-Trailer und weitere Infos zum Release für euch:



Der traditionelle Karrieremodus ist jetzt realistischer und intensiver als je zuvor. Die Spieler*Innen können ihren Weg in der 250SX Futures-Klasse beginnen, während sie als Profi in der 450SX-Klasse die Höhen des Ruhms erreichen wollen. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 führt auch das Rider Shape System ein, ein neues und exklusives Feature für den Karrieremodus, das die Leistung der Fahrer im Falle von Stürzen oder Verletzungen beeinflusst. Training und das Erfüllen bestimmter Aufgaben sind der Schlüssel, um den/die eigene Fahrer*In in Topform zu halten!



Dank Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 kommen Spieler*Innen in den Genuss eines neuen Spielerlebnisses, das sowohl für Hardcore-Gamer*Innen als auch für Neulinge perfekt ist. Die Future Academy, moderiert vom GOAT Ricky Carmichael, bietet alle Informationen, die für die ersten Schritte in der Supercross-Welt nötig sind. Dieses freundliche Tutorial vermittelt die Supercross-Grundlagen, um die Leiter vom Newbie zum Profi zu erklimmen. Zusätzlich bietets außerdem viele Optionen im Spiel, die die Rennen für jeden zugänglich machen, um ein Spielerlebnis für jede Art von Spieler*In zu schaffen.



Der klassische Track-Editor ist ebenfalls wieder da, zusammen mit einer neuen Funktion: Der Rhythmus-Abschnitt-Editor. Die Spieler*Innen können bereits vorhandene Module mischen und anpassen, um komplexe vorgefertigte Track-Abschnitte zu entwerfen und sie dann mit der Community zu teilen.



Und nach dem unglaublichen Erfolg der letzten Ausgabe wird der Streckeneditor-Wettbewerb zurückkehren und den Spielern die Möglichkeit geben, eine Strecke zu erstellen und zu sehen, wie ihre Kreation im echten Leben nachgebildet wird und Teil der offiziellen Meisterschaft ist. Dieses einzigartige Feature stellt eine einmalige Gelegenheit in der Videospielindustrie dar: Eine von Spielern*Innen entworfene digitale Strecke wird von echten Fahrern*Innen in der Monster Energy AMA Supercross Championship 2023 gefahren.



Compound ist die Antwort für alle, die mit Freunden, Freundinnen oder alleine in einer neuen, atemberaubenden Open-World-Umgebung Rennen fahren wollen. Es bietet neue Strecken, verschiedene Cross-Challenges und Sammelobjekte, um zusätzliche Gänge freizuschalten.



Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 bietet außerdem den Split-Screen-Modus, um mit Freunden*Innen direkt auf der Couch zu spielen, sowie Online-Multiplayer mit Cross-Gen-Matchmaking.

Quelle: Milestone