Mitte August geht es in Way of the Hunter auf die Jagd XBU TNT2808 am Fr, 24.06.2022, 17:45 Uhr

Der 16. August eröffnet auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S die Jagdsaison - dann nämlich erscheint Way of the Hunter. Euch erwarten gleich zwei riesige Open-Word-Areale mit Geländefahrzeugen zum Überbrücken größerer Strecken. Doch Vorsicht: Wild wird vom Lärm verschreckt.

Der frühe Vogel fängt den Bonus: Pre-Order beginnt

Digitale Vorbestellungen für Way of the Hunter sind ab sofort möglich und bieten die Wahl zwischen zwei Versionen. Die Standardedition wird für eine UVP von 39,99 € auf PC und Konsolen angeboten. Vorbesteller erhalten das "Hunter's Pack" mit drei kosmetischen Ingame-Objekten: Die gravierte Schrotflinte, eine spezielle Lackierung für das Fahrzeug und eine hölzerne Tierstatue.

Die Elite-Edition ist ebenfalls ab sofort vorbestellbar und wir für eine UVP von 54,99 € angeboten. Diese Version enthält neben dem Basis-Spiel auch den Way of the Hunter Season Pass, der zwei neue Gebiete ins Spiel bringen und die Welt von Way of the Hunter damit immens vergrößern wird, wenn die Gebiete einige Zeit nach der Veröffentlichung von Way of the Hunter verfügbar sind. Wer schnellentschlossen zuschlägt kann sich einen Rabatt sichern: Vorbestellungen vor dem 16. August 2022 erhalten einen 10%igen Preisnachlass.

Quelle: THQ Nordic