30.08.2022

Alle Spieler von Session: Skate Sim dürfen sich auf die berühmte Bay Area in San Francisco freuen. Die neue Karte wird an dem 22. September verfügbar sein, wenn das Spiel von der Xbox Game Preview in die Version 1.0 gehoben wird.

Quelle: Nacon, crea-ture Studios Inc.