Session: Skate Sim - Abandoned Mall DLC ist verfügbar XBU MrHyde am Fr, 27.10.2023, 15:45 Uhr

NACON und crea-ture Studios kündigen neuen Zusatzcontent für Session: Skate Sim an. Das DLC ist ab sofort für PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar und verspricht frische Herausforderungen in neuen Umgebungen.



Skateboard-Fans haben jetzt die Möglichkeit, eine neue Karte namens Abandoned Mall zu erkunden. Das verlassene Einkaufszentrum wird langsam aber sicher von der Natur zurückerobert und besticht durch ein ganz besonderes Design, reich an Graffiti und fluoreszierender Farbe. Dank der Bänke, Rolltreppen, Rampen, Treppengeländer und Betonblöcke, die sich auf diesem mehrstöckigen Gelände befinden, ist die Mall der perfekte Ort, um die eigenen Tricks zu perfektionieren. Das DLC enthält außerdem 38 neue Gegenstände, die es Skatern ermöglichen, die Gänge des Einkaufszentrums nach ihrem eigenen Stil anzupassen und in einen echten modernen Skatepark zu verwandeln.

Quelle: Nacon, crea-ture Studios Inc.