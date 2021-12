Mit Dakar Desert Rally ab in die Wüste XBU MrHyde am Mi, 15.12.2021, 14:00 Uhr

Saber Interactive arbeiten an einem neuen Rennspiel. Dakar Desert Rally soll in 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC erscheinen. Dynamisches Wetter, authentische Fahrzeuge und eine realistische Fahrphysik sollen die Bausteine werden. Über 30 Stages der offiziellen Dakar Rennen aus 2020 und 2021 werden dabei sein, die man im Einzel- und auch Mehrspieler ausprobieren kann.

Quelle: Saber Interactive