Entegegen diverser Gerüchte wird es von Microsoft keinen Xbox-Handheld geben. Dies gab Head of Xbox Phile Spencer in einem Interview gegenüber Eurogamer an. Einer der Gründe dagegen sei, dass man beispielsweise mit dem ROG Ally bereits jetzt Xbox-Spiele unterwegs zocken kann.

"Mein ROG Ally stellt meine Xbox unterwegs dar", gibt Spencer an.

Quelle: Eurogamer