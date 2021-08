Microsoft Flight Simulator erhält noch einige Updates diese Jahr XBU TNT2808 am Mi, 25.08.2021, 11:30 Uhr

Falls ihr auch so vom Microsoft Flight Simulator verzaubert worden seid, gibt es heute gute Neuigkeiten. Uns erwarten dieses Jahr noch ein World Update für die DACH-Region, ein legendäres deutsches Flugzeug, Flugtaxis und Flugrennen!

Microsoft Flight Simulator: World Update VI kommt

Mit dem kommenden World Update VI erkundest Du Deutschland, Österreich und die Schweiz auf dem Luftweg in nie gekannter Detailverliebtheit. Erkunde neue Luftbilder, hochauflösende Höhenkarten und mehrere brandneue 3D-Städte in Deutschland, Basel in der Schweiz, Graz und Wien in Österreich – und das alles vor einem spektakulären Alpenpanorama. Das Entwicklerteam hat außerdem etwa 100 berühmte Orte (Points of Interest, oder POIs) und mehrere Flughäfen wie Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen detailgetreu nachgestellt. Das Update beinhaltet auch neue Erkundungsflüge, Lande-Herausforderungen und Bush Trips, die Simmer*innen in das Herz Europas führen. Das World Update VI steht ab dem 7. September auf dem Ingame-Marktplatz kostenlos zum Download bereit.

Local Legends I: Junkers JU-52

Das Team ist außerdem stolz darauf, eine neue Serie von Flugzeugen mit dem Namen Local Legends anzukündigen, die häufig mit neuen World Updates zusammenfallen werden. Diese Flugzeuge sind in der Region des jeweiligen Weltupdates berühmt, aber oft nicht so bekannt für ein weltweites Publikum. Mit World Update VI steigst Du in das Cockpit eines berühmten deutschen Flugzeugs aus dem Jahr 1930 – die Junkers JU-52.

In Deutschland wird die Junkers JU-52 liebevoll Tante JU genannt. Die Entwickler*innen haben sich große Mühe gegeben, das Flugzeug so authentisch und genau wie möglich nachzubauen. Sie haben das gesamte Flugzeug mit einem hochauflösenden Digitalscanner gescannt, um ein extrem hohes Maß an Details und Genauigkeit zu erreichen. Bernd Junkers, der Enkel des ursprünglichen Konstrukteurs Hugo Junkers, und die Organisation, die die letzten erhaltenen Exemplare dieses berühmten Flugzeugs bewahrt, unterstützen tatkräftig die Digitalisierung dieser Legende der Lüfte. Sogar einer der wenigen Piloten, der eine der letzten Junkers JU-52 geflogen hat, half bei diesem Projekt mit. Die Junkers JU-52 wird ab dem 7. September für 14,99 Euro im Simulator erhältlich sein.

Kooperation mit Volocopter

Während die Local Legends-Reihe die Geschichte der Luftfahrt feiert, arbeitet das Team rund um den Microsoft Flight Simulator mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die die Zukunft der Luftfahrt prägen. Volocopter ist ein deutsches Unternehmen, das ein eVTOL-Lufttaxi für Stadtflüge namens VoloCity entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Team von Volocopter wird das elektrische Lufttaxi Teil des Microsoft Flight Simulator. Das VoloCity Lufttaxi ist der erste Schritt in Richtung der Einführung eines der am meisten nachgefragten Fluggeräte – Hubschrauber! Das VoloCity Air Taxi wird im November 2021 erscheinen.

Die Reno Air Race Association

Zusätzlich freut sich Xbox, die Partnerschaft mit der RARA (der Reno Air Racing Association) bekanntgeben zu können. So werden die berühmten STIHL National Championship Air Races, der schnellste Motorsport der Welt, Teil des Microsoft Flight Simulator. Viele der Flugzeuge können bis zu 800 Kilomenter in der Stunde in einer Höhe zwischen 15 und 80 Meter über dem Boden erreichen. Das Reno Air Race ist die erste große Erweiterung für Microsoft Flight Simulator. Mit diesem Update trittst Du gegen Freund*innen und Pilot*innen aus der ganzen Welt an. Das Reno Air Race-Erweiterungspack ist ab Herbst verfügbar.

Microsoft Flight Simulator ist ab sofort auf Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows 10 mit Xbox Game Pass für PC, im Microsoft Store und Steam verfügbar. Worauf wartest Du noch? Der Himmel erwartet Dich!

Quelle: Xbox Wire