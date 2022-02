Metro Exodus konnte sich über 6 Mio. Mal verkaufen

Wie die Embracer Group angibt, konnte das Spiel Metro Exodus von 4A Games über 6 Mio. Mal verkauft werden. Darin enthalten sind sowhl digitale als auch Einzelhandelsverkäufe. Der Titel erschien am 15. Februar 20219.

Metro Exodus has sold 6 million units since its launch in February 2019.



Developed by 4A Games

Published by Deep Silver $EMBRAC. pic.twitter.com/vjLXKKKlvE