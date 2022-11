Metal: Hellsinger gewinnt Golden Joystick für Best Audio XBU MrHyde am Do, 24.11.2022, 14:00 Uhr

Im September ist der Heavy Metal-Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger aus der Hölle direkt in die Herzen der Spieler gestürmt. Neben einer äußerst positiven Bewertung von 97% auf Steam und guten Kritiken, sind Entwickler The Outsiders und Publisher Funcom genauso stolz, dass Metal: Hellsinger den Golden Joystick-Award für Best Audio gewonnen hat.



Dieser Preis folgt auf die Nominierung für Best Music and Score bei The Game Awards. Das Team von The Outsiders und Funcom sind äußerst dankbar für die Unterstützung aus der Community.



Musik ist der galoppierende Herzschlag von Metal: Hellsinger. Spieler vernichten Dämonen im Takt der Musik, sie schießen, sprinten und vollführen brutale Takedowns. Je erfolgreicher man ist, desto intensiver wird die Musik und höher der Schaden. Alles in der Welt pulsiert im Takt und zieht die Spieler mit in den Rhythmus.



Neben dem Soundtrack, komponiert vom talentierten Musiker-Duo Two Feathers, leihen auch einige legendäre Vocalists ihre Stimmen dem Projekt. Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Tatiana Shmayluk (Jinjer) und viele mehr sind dabei. Einer nach dem anderen ist dem Projekt beigetreten und ihre Stimmen hallen jetzt durch die acht Höllen und verleiten Spieler zum Headbangen.



Elvira und Nicklas von Two Feather zur Auszeichnung bei den Golden Joysticks: „Wir sind überglücklich, dass wir als Gewinner dieses Awards ausgewählt wurden. Es ist eine pure Freude, Teil der Entstehung dieses Spiels zu sein, gemeinsam mit dem Entwicklerteam von The Outsiders. Ihr Talent und die harte Arbeit haben ein einzigartiges, spaßiges Spiel erschaffen, das Fans über Jahre hinweg begeistern wird. Danke sehr an alle, deren Talente und Fähigkeiten zum Soundtrack und dem Audio-Erlebnis beigetragen haben. Und Danke an alle, die für uns gestimmt haben, damit wir den Best Audio-Award gewinnen!“



Diese Neuigkeiten sind sehr motivierend für das Team, während sie weiter am Spiel arbeiten. Ein kostenloses Update für Metal: Hellsinger wird in Kürze angekündigt.

Quelle: Funcom