Metal: Hellsinger enthüllt Liste der Metal-Stars

Heavy Metal-Star Matt Heafy von der Band Trivium hat im Rahmen der Game Awards in Los Angeles die Metal-Artists vorgestellt, die ihre Musik zum rhythmusbasierten First-Person-Shooter Metal: Hellsinger beisteuern. Außerem haben Funcom und The Outsider ein neues Gameplay-Video zum Spiel veröffentlicht.



„Ich bin richtig glücklich, im Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger dabei zu sein. Schaut es euch unbedingt an. Wir haben unglaubliche Screamer/SängerInnen, wie Alissa (White-Gluz) von Arch Enemy und Randy (Blythe) von Lamb of God”, so Matt Heafy.



Das vollständige Lineup der Musiker im Spiel:

Randy Blythe von Lamb of God

James Dorton von Black Crown Initiate

Matt Heafy von Trivium

Dennis Lyxzén von Refused und INVSN

Tatiana Shmailyuk von Jinjer

Mikael Stanne von Dark Tranquillity

Björn Strid von Soilwork

Alissa White-Gluz von Arch Enemy

Alle SängerInnen haben headbangende Tracks aufgenommen, die vom schwedischen Komponisten-Duo Elvira Björkman und Nicklas Hjertberg geschrieben wurden. Teil der Game Awards-Show und des brandneuen Gameplay-Videos ist der Song „Acheron”. Das Lied wird von Metal-Ikone Randy Blythe, Lead Singer der Band Lamb of God, performt. Wie jeder Track in Metal: Hellsinger ist Acheron in verschiedene Schichten unterteilt. Je besser die Spieler zum Rhythmus Gegner niederstrecken, desto mehr Schichten des Songs werden gleichzeitig gespielt.



Begleitend zur Teilnahme an den Game Awards haben die Entwickler heute ein zweites Video veröffentlicht, das 3 ½ Minuten nicht bearbeitetes Gameplay zeigt. Dieses Video soll Spielern einen besseren Eindruck vermitteln, welche Erfahrung der Rhythmus-Shooter tatsächlich bietet sowie die visuellen Verbesserungen vorstellen, die seit der Ankündigung vor über einem Jahr umgesetzt wurden.



„Das hier ist so ein neues Genre für die meisten Leute, da ist es schwierig, sich die Erfahrung anhand eines 1-minütigen Trailers vorzustellen“, erklärt Executive Producer Shila Vikström. „Deshalb hat eine der besten Spielerinnen aus unserem Team einen Playthrough aufgenommen – das Resultat bringt das Adrenalin so richtig in Wallung!“

Quelle: Funcom