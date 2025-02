Metal Gear Solid Snake Eater erscheint im August XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 15:00 Uhr

Konami Digital Entertainment gab bekannt, dass METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und STEAM veröffentlicht wird. Ein neuer Trailer, der während der PlayStation State of Play gezeigt wurde, enthüllte Mitglieder der berüchtigten Cobra-Einheit und kündigte die Rückkehr von SNAKE VS MONKEY, einem bei den Fans beliebten Bonusspiel, für die PlayStation- und Steam-Versionen des Titels an.

Quelle: Konami