Metal Gear Solid: Snake Eater erscheint als Remake XBU MrHyde am Fr, 26.05.2023, 12:45 Uhr

Konami Digital Entertainment gab bekannt, dass sich METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER in Produktion befindet und auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam veröffentlicht werden wird. Bereits vor dem Launch von METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER wird die METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 im Herbst 2023 veröffentlicht, welche die ersten drei ikonischen Einträge des METAL GEAR SOLID Franchises enthält.



METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER wird ein originalgetreues Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das 2004 ursprünglich für PlayStation©2 veröffentlicht wurde. Die Entstehungsgeschichte des berühmten Big Boss wird so einer neuen Generation von Spielern und treuen Fans zugleich zugänglich gemacht, die Zeuge werden, wie seine Legende im Schmelztiegel der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die tiefgreifende Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und immersivem Sound kombiniert.



Im Vorfeld der Veröffentlichung des Remakes haben die Spieler die Möglichkeit, die ersten drei Teile des Metal Gear Solid Franchises mit der METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 zu erleben. Feindliche Festungen auf der ganzen Welt müssen in heimlich zu erfüllenden Missionen in der spannenden, filmisch inszenierten Story der METAL GEAR-Serie infiltriert werden.



Die Vol. 1 Collection enthält den Beginn der METAL GEAR-Serie in einem Gesamtpaket:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection Version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection Version)

Quelle: Konami