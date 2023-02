Die Xbox-Konsolen werden populärer. Der kontinuierliche Anstieg des Xbox Game Pass und eine wachsende Zahl neuer IPs, die auf Microsofts Plattformen erscheinen, machen den Besitz einer dieser Konsolen zu einem Muss. Das macht die Entscheidung, welche Spiele Sie unbedingt 2023 spielen sollen, sehr schwierig. Hier aber finden Sie meist erwartete Xbox-Spiele 2023, die Sie unbedingt in der Schweiz spielen sollten.

Avatar: Frontiers of Pandora

2009 führte James Cameron Regie bei Avatar, einem Science-Fiction-Film über einen außerirdischen Planeten und die menschliche Bedrohung. Avatar ist bis heute der umsatzstärkste Film aller Zeiten. Dieser beliebte Film bekommt im Dezember endlich eine Fortsetzung. Eigentlich sollte das Spiel gleichzeitig mit dem Film erscheinen, aber Ubisoft entschied sich, das Veröffentlichungsdatum auf 2023 zu verschieben, um es perfekt zu machen.

In Avatar: Frontiers of Pandora schlüpfen Sie in die Rolle eines blauen NaVis, dessen Volk auf dem Planeten Pandora lebt. Die menschlichen Kräfte der RDA bedrohen den Frieden auf Ihrem Planeten und zwingen Sie zu einer Reise an die Westgrenze von Pandora.

Forza Motorsport 2023

Die kultige Xbox-exklusive Rennspielserie ist 2023 mit einem brandneuen Spiel zurück. Sechs Jahre nach Forza Motorsport 7 kündigte Xbox den achten Teil der Serie an, der einfach Forza Motorsport heißt. In diesem Reboot wird alles behalten, was Forza Motorsport so beliebt gemacht hat: tolle Autos, kultige Strecken und rasante Rennen. Technisch gesehen wird das neue Forza Motorsport in einer 4K-Auflösung gerendert, läuft mit einer Bildwiederholrate von 60Hz und enthält Raytracing für noch bessere Grafik. Das Spiel bietet außerdem eine dynamische Tageszeit-Mechanik, die die Umgebungstemperatur der Strecke verändern kann und sich direkt auf die Reifenhaftung auswirkt.

Redfall

Redfall ist eines der am meisten erwarteten Spiele, die 2023 für die Xbox erscheinen. Dieser neue FPS von Arkane Studios spielt in der fiktiven Inselstadt Redfall, Massachusetts. Auf den Straßen wimmelt es von Vampiren und die überlebenden Menschen beten sie an.

Das Spiel kann entweder alleine oder mit drei anderen Spielern gespielt werden. Jeder kann zwischen den vier zur Verfügung stehenden Charakteren wählen, von denen jeder seine eigenen Superkräfte hat, wie zum Beispiel die Fähigkeit, unsichtbar zu werden, Gegenstände zu beschwören oder Blitze zu schießen. Ihre Aufgabe ist es, alle Vampire und Menschen in der Umgebung zu vernichten.

Dead Space Remake

Dead Space 3 wurde bereits 2013 veröffentlicht, was das kommende Dead Space Remake zum ersten neuen Beitrag in dem Franchise seit fast einem Jahrzehnt macht. Das Remake scheint unglaublich originalgetreu zu sein, da das Spiel die gleiche Handlung mit einigen Gameplay-Verbesserungen beibehält. Die vielleicht größte Änderung ist, dass Isaac in Dead Space Remake wieder vollständig gesprochen wird, so wie er es auch in der ursprünglichen Fortsetzung und dem dritten Teil getan hat.

Street Fighter 6

Sieben Jahre nach Street Fighter 5 kehrt eine der beliebtesten Kampfspielserien im Jahr 2023 mit einem neuen Werk zurück. Street Fighter 6 bietet einen überarbeiteten Blick auf wiederkehrende Charaktere, führt neue Charaktere ein und bringt neue Mechaniken in ein bereits beliebtes Kampfspiel.

Street Fighter 6 bringt eine neue Mechanik für den Kampf mit sich. Sobald er voll aufgeladen ist, kann der Spieler den Drive-Modus aktivieren, um tödliche Angriffe auf seine Gegner auszuführen. Der einzige Nachteil ist, dass sie danach betäubt sind, was dem Gegner die Möglichkeit gibt, zurückzuschlagen. Zusätzlich zu den traditionellen Kampfmodi bietet Street Fighter 6 zwei neue Modi: Battle Hub und World Tour. Battle Hub ist eine Online-Lobby, in der Spieler Kontakte knüpfen können, während World Tour ein Einzelspieler-Story-Modus ist, in dem es eine 3D-Welt zu erkunden gilt.

Dead Island 2

Dead Island 2 ist ein kommendes Action-RPG von Entwickler Dambuster Studios. Die lang erwartete Fortsetzung von Dead Island aus dem Jahr 2011 verlegt die Zombie-Apokalypse der Serie nach Kalifornien, wo Sie als Überlebender in einer restriktiven Quarantäne festsitzen, die von den US-Streitkräften eingerichtet wurde. Als Überlebender, der infiziert ist, können Sie den schmalen Grat zwischen Zombie werden und Mensch bleiben gehen, indem Sie die Krankheit annehmen und Zombie-Kräfte freischalten. Dead Island 2 wird voraussichtlich am 28. April 2023 auf Xbox erscheinen.

Diablo IV

Diablo IV ist ein Action-RPG von Entwickler Blizzard Entertainment. In Diablo IV hat Ihr Charakter die Aufgabe, Lilith aufzuhalten, die wieder auferstanden ist und sich die Ereignisse der letzten Spiele zunutze macht, in denen sowohl die Dämonen als auch die Engel weitgehend dezimiert wurden. Sie können eine von fünf spielbaren Klassen für Ihren Helden wählen, Barbar, Zauberin, Druide, Schurke oder Nekromant, und sich dann allein oder in einer Gruppe von vier Spielern auf den Weg in fünf Regionen der offenen Welt machen, die mit prozedural generierten Dungeons gefüllt sind. Wie sein Vorgänger ist auch Diablo IV ein Online-Erlebnis, das es Ihnen ermöglicht, sich mit anderen Spielern in der Stadt oder auf Erkundungstouren zu treffen und anzufreunden. Diablo IV wird voraussichtlich am 6. Juni 2023 erscheinen.

Quelle: XBU