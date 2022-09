Mehrere neue Witcher-Spiele in Planung

Wie CD Projekt Red angibt, wird das kommende Witcher-Game der erste Teil einer ganzen Reihe von Witcher-Spielen. Man distanziert sich allerdings davon, den neuen im März angekündigten Titel Witcher 4 zu nennen. Vermutlich weil es sich dabei nicht mehr um den Hexer Geralt von Rivia drehen wird.

"Wir sagten, dass es sich dabei um eine neue Saga handelt wird", gab CD Projekt Red CEO Adam Kicinski gegemüber den Investoren an. Demzufolge wird die neue Saga aus drei Titeln bestehen. Man darf also gespannt sein, was uns da noch so erwartet.

Quelle: CDP Investor Relations