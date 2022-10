Medieval Dynasty gibt es jetzt für Xbox Series XBU MrHyde am Fr, 07.10.2022, 17:00 Uhr

Entwickler Render Cube und Publisher Toplitz Productions verkünden den Release von Medieval Dynasty auf Konsole. Nach der sehr erfolgreichen Veröffentlichung des Titels auf Steam mit mehr als 1 Million verkauften Einheiten und über 23.000 "Sehr positiv" Bewertungen (90%), startet Medieval Dynasty jetzt zum ersten Mal auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.



"Wir freuen uns, Medieval Dynasty nun auf Konsole zu veröffentlichen", erklärt Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions. "Für uns ist es der bisher größte Konsolenrelease der Firmengeschichte und wir erwarten mit großer Freude das Feedback der Fans. Der einzigartige Genremix in Medieval Dynasty war für uns ein großes Experiment, das uns gelungen ist! Spieler genießen die entspannte Atmosphäre im Spiel, die Render Cube mit unzähligen Möglichkeiten, Freiheiten und Survival-Elementen kombiniert."



"Endlich ist es soweit! Medieval Dynasty wird nun auch Konsolenspieler ins tiefe Mittelalter entführen", freut sich Damian Szymanski, CEO Render Cube. "Wir blicken auf fordernde Monate zurück, in denen wir mit viel Herzblut unseren PC-Erfolg Medieval Dynasty für Konsole portiert haben. Wir haben es für euch gemacht, liebe Spieler! Lasst euch von uns entführen und entdeckt, was Medieval Dynasty für tausende PC-Spieler so besonders macht! Wir wünschen euch viel Spaß auf eurer Reise!"

Quelle: Toplitz Productions