Medieval Dynasty erscheint auf Konsolen der letzten Generation Fr, 14.04.2023

Das Entwicklungsstudio Render Cube sowie Publisher Toplitz Productions freuen sich, mitteilen zu können, dass Medieval Dynasty am 20. April auf Konsolen der letzten Generation erscheinen wird. Die erfolgreiche Mischung aus Überlebenskampf, Rollenspiel, Lebenssimulation und Städtebau in einer offenen Welt befindet sich derzeit in der finalen Freigabephase bei den Plattform-Herstellern, sodass einer baldigen Veröffentlichung nichts mehr im Weg stehen sollte.



"Wir freuen uns, dass es dem kompetenten Team von Render Cube gelungen ist, das beliebte Gameplay und die lebendige offene Welt auf den Systemen der letzten Generation anbieten zu können", so Stefan Berger, Business Development Toplitz Productions. "Es bedeutet uns sehr viel, dass man nun auch ohne Highend-Hardware im Mittelalter ums Überleben kämpfen, sich im individuellen Tempo um den Aufbau von Siedlungen sowie die Gründung einer Jahrzehnte dauernden Dynastie kümmern darf."



Damian Szymansky, CEO Render Cube, fügt hinzu: "Wir könnten nicht glücklicher sein, alle Neuzugänge in Medieval Dynasty zu begrüßen. Wir sind sicher, dass die Gamer auf den älteren Systemen unseren speziellen Genre-Mix genauso genießen werden wie jene auf anderen Plattformen und sich in der großen, wunderschönen Spielwelt verlieren."



Die speziell angepassten Versionen von Medieval Dynasty holen das Maximum aus der Hardware heraus, ohne inhaltliche Einschränkungen machen zu müssen. Angefangen vom intuitiven Bausystem über die eindrucksvolle offene Welt bis hin zu den umfangreichen Inhalten (inkl. des letzten großen so genannten "Erben"-Updates) bekommt man aktuell auf allen Systemen den gleichen Umfang, der auch die bereits veröffentlichten Versionen auf PC sowie die Konsolensysteme der aktuellen Generation auszeichnet.



Render Cube arbeitet derzeit auch am kooperativen Mehrspieler-Modus, der im Laufe des Jahres für die Konsolen der neuen Generation sowie PC vorgesehen ist und stellt jetzt das neue Update vor, das ab sofort auf Steam und in den Konsolenstores verfügbar ist und unter anderem den viel gewünschten Foto-Modus ins Spiel inkludiert. Somit heißt es - Fotografen: auf die Plätze, fertig, los - Update holen und die schönsten Erinnerungen in Medieval Dynasty für die Ewigkeit festhalten!



Medieval Dynasty erscheint am 20. April digital für die Konsolen der letzten Generation im PlayStation Store sowie im Xbox Store. Die PC-Version 1.0 erschien nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase im Herbst 2021 auf Steam, GOG.com sowie im Epic Games Store und hat sich dort zu einem Millionen-Seller entwickelt. Die Varianten für die Konsolen der neuen Generation sind seit Oktober 2022 erhältlich und haben sich dort ebenfalls eine aktive Community sichern können.

