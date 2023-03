Mato Anomalies ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Mo, 13.03.2023, 15:45 Uhr

Detective Doe tritt in Aktion, um die Geheimnisse von Mato Anomalies zu lüften. Die Visual Novel mit JRPG-Einflüssen ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch, sowohl physisch als auch digital, und nur digital für PC auf Steam.



Die physische Day One Edition für Konsolen hält zudem mit mehrfarbigem Artbook, einem schicken Slipcase und digitalen Boni einen Leckerbissen für Sammler bereit.



Im Laufe der Anime-inspirierten Visual Novel-Story des Spiels wird man zusammen mit seinen Begleitern viele Geheimnisse entdecken, während man die Mysterien der Neo-Noir-Stadt Mato entschlüsselt. Detective Doe muss einen Weg finden, die dunklen Mächte zu stoppen, die hinter den Kulissen dieser neonfarbenen Kulisse ihr Unwesen treiben.



Mato Anomalies verfügt über Sprachausgabe in Englisch, Chinesisch und Japanisch mit Untertiteln auf wahlweise Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch sowie vereinfachtem und traditionellem Chinesisch.

Quelle: Prime Matter