Das ist der Sound von Mato Anomalies XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 13:30 Uhr

In der Rolle des Detektivs Doe müssen Spieler die Geheimnisse von Mato Anomalies lüften, wenn die Visual Novel mit JRPG-Einflüssen am 10. März 2023 auf den Markt kommt. Um den nahen Launch zu feiern, haben Prime Matter und Arrowiz das offizielle Musikvideo veröffentlicht, das von Mi Jiayu produziert wurde und in dem Qi Zhang, die Sängerin und Synchronsprecherin von „Mist“, zu hören ist.

Quelle: Prime Matter