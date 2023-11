Mass Effect 5 wird wohl noch lange auf sich warten lassen XBU ringdrossel am Fr, 10.11.2023, 09:45 Uhr

Jeff Grab sprach mit Tamoor Hussain in der Game Mess Morning Show unter anderem über den kommenden Sci-Fi-Titel Mass Effect 5. Wenn die beiden glaubhafte Quellen haben, wird das Rollenspiel nicht vor 2026 auf den Markt kommen. Was recht wahrscheinlich ist, da BioWare vorher noch Dragon Age: Dread Wolf veröffentlichen will und dieses Spiel hat bislang noch kein Release-Datum erhalten.

Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

