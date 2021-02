Maestro Octavia tanzt in Warframe XBU MrHyde am Mi, 24.02.2021, 18:15 Uhr

Eine der beliebtesten und einzigartigen Warframes, die je geschaffen wurde – die musikalische Maestro Octavia – tanzt ihren Weg in ihrem heißerwarteten Warframe Prime Access Debüt auf alle Plattformen: Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Tausende Spieler, die bereits mit Octavias beatlastigen Kampfstil vertraut sind und Musik für ihren Mandachord kreiert haben, können ihre ganze Partitur mit musik-infizierten Waffen, Rüstung, Cosmetics und Instrumenten der Erschaffung und Zerstörung in Prime Access benutzen.



Vom Mandachord, ein Musikinstrument, das Spielern die Möglichkeit gibt, ihre eigene Musik für Kämpfe mit Bass, Melodie und mehr zu kreieren, bis hin zu Shawzin Prime, ein innovativer, spielbarer Emote, der wie eine Gitarre aussieht, und das neu hinzugefügte, vom Beat angetriebene bombastische Instrumentenpaket (nur in Prime Access erhältlich). Octavia Prime ist bereit, den Bass zu droppen!



Die Nachfrage nach Octavia Prime Access unterstreicht die riesige Community, die tausende Mandachord und Shawzin-generierte Lieder auf YouTube und in den Warframe Foren gepostet hat und bekannte Iterationen von den Beatles, Queen und Michael Jackson bis hin zu Warframes eigenen Soundtrack, wie The War Within und The Second Dream nachgespielt hat. Der produktive Spieler „Baffoon” hat über 3,600 einzigartige Mandachord Melodien erschaffen!



Octavia Prime Access Features

Octavias umwerfendes Re-Design besitzt neue, goldene Hoop-Ohrringe, ein Pferdeschwanz aus Kabeln, Boombox-Beine und ein Shawzin-Design, das ihren Torso schmückt. Octavia Primes verstärkte Kraft bekommt einen Boost mit einem neuen Polarity Slot (Vazarin) für mehr Anpassung, Max Schilde und Max Energie. Warframes Octavia Prime Access ist in vier verschiedenen PC Paketen (The Mallet, Resonator, Amp und Accessories Packs) und Konsolenpaketen (Octavia Prime Access Pack und Accessories Pack) erhältlich.

Quelle: Digital Extremes