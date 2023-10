Lunar Lander Beyond zeigt erstmals Gameplay XBU MrHyde am Mi, 11.10.2023, 15:00 Uhr

Atari enthüllte jetzt den ersten Gameplay-Trailer für das kommende Lunar Lander Beyond, eine lebhafte Neuauflage des Spiels, das Pionierarbeit im Simulationsgenre geleistet hat. In Lunar Lander Beyond schlüpfen Spieler in die Rolle des Kapitäns der Pegasus Corporation Flugcrew. Sie führen eine Crew aus unerschrockenen Forschern und Beratern in hochmodernen Landern durch eine Reihe anspruchsvoller Missionen in einem Kosmos mit rätselhaften Monden und faszinierenden Planeten.



Lunar Lander Beyond wird von Dreams Uncorporated entwickelt und von Atari gepublisht und soll Anfang 2024 für PC und Konsolen erscheinen.

Quelle: Atari