Lunar Lander Beyond wurde von Atari angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 14.07.2023, 09:30 Uhr

Der Publisher Atari hat offiziell das Actionspiel Lunar Lander Beyond angekündigt. Der Titel basiert auf dem 1979 veröffentlichten Klassiker Lunar Lander und befindet sich derzeit bei dem Studio Dream Uncorporated in Entwicklung. Wir haben euch den neuen Announcement Trailer dazu in die News gepackt.

Lunar Lander Beyond erscheint 2024 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: Atari